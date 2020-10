Di tanto in tanto si allunga l’elenco dei dispositivi che supportano Google Play Services per AR (app conosciuta in passato con il nome di Google ARCore), ossia la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per portare sui device Android l’esperienza offerta dalla Realtà Aumentata.

L’ARCore SDK di Google è progettato per rendere più semplice agli sviluppatori la realizzazione di app di realtà aumentata e, con l’obiettivo di garantire un’esperienza coerente su tutti i dispositivi, il team del colosso di Mountain View collabora con i vari produttori e certifica i relativi device attraverso un processo specifico che sia in grado di garantire che la fotocamera, i sensori di movimento e la CPU funzionino come previsto.

I nuovi device supportati da Google Play Services per AR

Questo è l’elenco dei dispositivi certificati di recente (la pagina dedicata sul sito di supporto di Google la trovate qui):

Asus ZenFone 7/7 Pro

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

LG WING 5G

Realme 7i

Realme X7 Pro 5G

Samsung Galaxy A20e

Samsung Galaxy Note20 5G

Galaxy Note20 5G Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Galaxy Note20 Ultra 5G Samsung Galaxy Tab A7

Galaxy Tab A7 Sharp AQUOS zero5G basic

Sharp AQUOS zero5G basic DX

Xiaomi Redmi Note 9S

Una volta che Google Play Services per AR è stata installata sul device, è possibile iniziare a utilizzare immediatamente le applicazioni e le funzionalità di realtà aumentata. Inoltre, il supporto di ARCore sblocca alcune feature interessanti, come Live View in Google Maps e AR+ in Pokémon Go.

