Ci troviamo molto spesso a parlare di DxOMark per quanto riguarda i punteggi che gli smartphone ricevono per quanto riguarda la qualità audio, la qualità della fotocamera principale e la qualità della fotocamera selfie. In queste ore viene annunciato l’arrivo di un nuovo parametro sviluppato per dare modo agli utenti di valutare l’acquisto di un nuovo smartphone sotto un altro punto di vista: la qualità del display.

Viene testata la qualità dei display

Tramite una serie di accurati test svolti per dare un punteggio ai display degli smartphone presentati sul mercato, DxOMark andrà a valutare i seguenti parametri:

leggibilità;

qualità del colore;

riproduzione video;

movimento;

qualità del touch;

presenza di artefatti.

Il debutto di questo nuovo test ha preso come “cavie” una serie di smartphone realizzati da Samsung, Apple, Xiaomi, ASUS, OPPO, OnePlus e via discorrendo. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, ad esempio, è lo smartphone in prima posizione all’interno di questa nuova classifica, seguito da OnePlus 8 Pro e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

A livello di leggibilità, invece, il pannello di TCL 10 Pro è quello che ha raggiunto il massimo del punteggio, seguito poi da Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, mentre ASUS ROG Phone 3 e Black Shark 3 Pro rappresentano le migliori soluzioni per quanto riguarda la qualità del touch.