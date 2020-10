Crosscall lancia l’app X-TALK sul Google Play Store e offre una funzione in stile walkie-talkie per tutti gli smartphone Android più recenti. La nota compagnia, specializzata in dispositivi ultra resistenti, rende disponibile la comunicazione istantanea ispirandosi ai walkie-talkie utilizzati da atleti e professionisti, e, cosa più importante, lo fa senza limitarsi ai propri smartphone.

Ecco X-TALK by Crosscall: il vostro smartphone diventa un walkie-talkie

La nuova applicazione per Android X-TALK by Crosscall permette agli utenti di comunicare con una o più persone (fino a un massimo di cinque in totale) contemporaneamente e con un semplice gesto: basta premere il pulsante al centro dello schermo per parlare, e gli altri membri della chat ascolteranno il messaggio direttamente, senza dover effettuare alcuna operazione (proprio come un classico walkie-talkie).

X-TALK funziona principalmente attraverso la rete dati (2G, 3G, 4G e Wi-Fi), evitando i principali limiti dei walkie-talkie (la distanza e le interferenze), con una qualità del suono garantita dalla partnership con Dolby. I dispositivi Crosscall, come quelli della gamma Core, sono persino dotati di un pulsante programmabile dedicato a questa funzionalità.

L’app X-TALK by Crosscall è disponibile al download per tutti gli smartphone Android con almeno la versione 7.0 Nougat, ma solo gli utenti Crosscall possono creare un gruppo di chat. I possessori di altri dispositivi del robottino possono comunque unirsi al gruppo tramite un collegamento o un codice QR. Se volete provare l’app potete scaricarla gratuitamente dal Google Play Store al solito badge qui in basso.