WINDTRE presenta le offerte una tantum 50 Giga Boom, 120 Giga Boom e 150 Giga Boom della durata di tre mesi. Queste, attive fino al prossimo 20 novembre 2020, sono così caratterizzate:

50 Giga Boom, offre 50 GB di traffico dati al prezzo di 8,99 euro una tantum;

di traffico dati al prezzo di una tantum; 120 Giga Boom, offre 120 GB di traffico dati al prezzo di 13,99 euro una tantum;

di traffico dati al prezzo di una tantum; 150 Giga Boom, esclusivamente proposta agli ex clienti Tre, offre 150 GB di traffico dati al prezzo di 15,99 euro una tantum.

Come avrete sicuramente capito non si tratta quindi di offerte con rinnovo mensile, ma soluzioni temporanee che puntano su un alto quantitativo di giga di traffico ad esaurimento.

Tanti giga una tantum e SIM secondaria

Le tre offerte appena viste non sono però l’unica novità dell’operatore WINDTRE. Segnaliamo, infatti, una particolare offerta per l’acquisto di una seconda SIM: oltre a Large Easy Pay e Cube Large Easy Pay, tramite SMS l’operatore sta contattando alcuni clienti in target per proporre l’attivazione di una SIM secondaria con abbinata l’offerta Call Your Country Super o Voce e SMS.

La prima prevede ogni mese un bundle con minuti illimitati verso numeri fissi e mobile nazionali, 300 minuti verso l’estero e 50 GB di traffico a 9,99 euro al mese. Voce e SMS, invece, offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile, 200 SMS verso tutti i numeri a 7,99 euro al mese. Le due offerte hanno rispettivamente un costo di attivazione pari a 4,99 e 6,99 euro.

