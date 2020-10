Ottobre è per davvero un mese ricco di aggiornamenti per Samsung. Il colosso sudcoreano, dopo aver rilasciato le patch di ottobre per la gamma Samsung Galaxy S20, in queste ore inizia il rilascio di un ulteriore aggiornamento software per Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Novità aggiornamento G98XXU5BTJ1 per Samsung Galaxy S20/S20+/S20 Ultra 5G

Entrando nel merito delle novità presenti all’interno dell’aggiornamento G98XXU5BTJ1 per i terminali sopracitati, l’update da circa 250 MB fa esplicitamente riferimento a miglioramenti circa la prestazioni della fotocamera di tutti e tre gli smartphone.

Purtroppo le informazioni pubblicate in rete per quanto riguarda questo aggiornamento non fanno riferimento ad ulteriori novità, ma non è difficile presumere che potrebbero essere presenti anche altri miglioramenti per quanto riguarda la fluidità del sistema ed eventualmente anche la correzione di qualche bug sfuggito all’update di inizio ottobre per le patch di sicurezza.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20/S20+/S20 Ultra 5G

L’aggiornamento in questione per la serie top di gamma di Samsung è attualmente in fase di propagazione in Olanda e in Belgio, ma purtroppo non abbiamo informazioni circa la sua disponibilità nel nostro Paese. Come sempre potete controllarne l’arrivo tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.