Dopo avervi mostrato come sono cambiate le tariffe mobile durante il 2020, in queste ore SOStariffe.it pubblica un interessante studio che ci permette di scoprire l’andamento delle rimodulazioni delle tariffe mobile e fisso durante il periodo 2019-2020.

A rimetterci è l’utente su rete mobile

Il confronto ha svelato come le tariffe mobile abbiano registrato un aumento del 65% rispetto lo scorso anno, mentre le tariffe per il fisso, ovvero per la connessione internet da casa, siano scese del 29%. La comparazione fra le due tariffe durante il 2019-2020 ha messo in risalto la grande discrepanza fra il mercato mobile e quello fisso.

Dai dati raccolti si è visto come la rimodulazione annuale delle tariffe mobile sia passata da 22,44 euro l’anno a 37,13 euro, mentre le tariffe per la rete fissa sono passate da una media mensile pari a 2,32 euro a 1,65 euro, facendo così registrare una diminuzione dei costi annuali fino a 19,77 euro.

La grande disparità fra i due mercati è inoltre ben visibile anche da parte di operatori che operano in entrambi i settori, che preferiscono così puntare ad incrementare i costi del canone mensile sulla rete mobile piuttosto che su quella per casa.

Ogni rimodulazione viene per legge comunicata almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore, dando così modo all’utente di esercitare il diritto di recesso senza penali o costi aggiuntivi per cercare offerte più vantaggiose da parte di altri operatori.

