OnePlus 8T è stato annunciato qualche giorno fa e rappresenta un terminale piuttosto interessante in relazione al prezzo a cui viene proposto, come abbiamo sottolineato all’interno della nostra recensione. In queste ore la nuova creatura di OnePlus riceve il primo aggiornamento software dal rilascio sul mercato.

Novità aggiornamento 11.0.1.2 OnePlus 8T

La versione OxygenOS 11.0.1.2 di OnePlus 8T presenta per lo più ottimizzazioni software piuttosto che nuove feature, sebbene sottolineiamo la disponibilità della feature Canvas AOD dopo essere stata avvistata per la prima volta all’interno della seconda beta di OxygenOS 11 per la serie OnePlus 8.

A cosa serve Canvas AOD? Come ci permette di scoprire questa serie di immagini, Canvas AOD essenzialmente disegna uno schizzo del wallpaper in utilizzo da mostrare sul display quando il dispositivo è bloccato e ha lo schermo spento. Attualmente la feature è in beta e può essere attivata all’interno del menu dei wallpaper.

L’update da 355 MB svela inoltre ottimizzazioni per quanto riguarda i consumi generali, miglioramenti della modalità notte durante le registrazioni di video, ottimizzazione della precisione circa il bilanciamento del bianco, miglioramenti per quanto riguarda la stabilità delle app e altro.

Come aggiornare OnePlus 8T

L’aggiornamento 11.0.1.2 per OnePlus 8T è attualmente disponibile in OTA (Over The Air), pertanto potete controllarne la disponibilità tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti presente nelle Impostazioni del terminale.