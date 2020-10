Huawei Mate 40 rappresenta la serie di smartphone di fascia alta del colosso cinese che avremo modo di scoprire completamente durante l’evento previsto per il 22 ottobre 2020. Se non state nella pelle e volete provare con mano fin da subito le novità del tema installato sui nuovi smartphone Huawei, le istruzioni sottostanti vi permettono di scaricarlo e installarlo sul vostro device e ricreare in tutto e per tutto il tema presente su Huawei Mate 40.

Cambiate design al vostro Huawei

Per prima cosa è necessario scaricare il tema tramite il seguente link. Fatto ciò, seguite queste indicazioni:

estrarre i file presenti nell’archivio .zip e copiare il file .hwt dalla cartella “Themes“;

dalla cartella “Themes“; incollare il file .hwt all’interno di Files Manager > Internal Storage > Huawei > Themes;

all’interno di Files Manager > Internal Storage > Huawei > Themes; aprire l’applicazione Temi e controllate se è disponibile il nuovo tema;

riavviare lo smartphone per correggere eventuali piccoli problemi.

Se avete seguito correttamente questi semplici punti vi ritroverete davanti ad una home screen con il tema raffigurati dalle immagini sottostanti.

Huawei Mate 40, atteso per questo giovedì, dovrebbe avere una scheda tecnica decisamente interessante. Infatti, come abbiamo visto all’interno della news sulla scheda tecnica di Huawei Mate 40, il terminale dovrebbe montare un display OLED da 6,76 pollici, processore HiSilicon Kirin 9000, 8/12 GB di RAM, 256 GB di storage in formato UFS 3.1, connettività 5G e ovviamente un comparto fotografico di primo livello.