Lo scorso giugno HTC ha presentato Desire 20 Pro, uno smartphone che è sbarcato in Italia a ferragosto a un prezzo aggressivo.

Oggi la società ha annunciato a Taiwan HTC Desire 20+, un altro smartphone di fascia media dotato di uno schermo LCD HD+ da 6,5 ​​pollici con notch a goccia e alimentato dal SoC Snapdragon 720G abbinato a 6 GB di RAM. Il dispositivo offre un comparto fotografico posteriore composto da un sensore principale da 48 MP, fotocamere ultra-wide e macro da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Specifiche di HTC Desire 20+

HTC Desire 20+ e costituito da un retro in plastica che racchiude uno scanner di impronte digitali e una capiente batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida Quick Charge 4.0. Ecco le specifiche complete del nuovo smartphone di HTC:

Display LCD HD+ da 6,5 ​​pollici (1600 × 720 pixel) con rapporto 20:9

SoC Snapdragon 720G 8nm (Dual 2.3GHz Kryo 465 A76 + CPU Hexa 1.8GHz Kryo 465 A55) con GPU Adreno 618

6 GB di RAM LPDDR4x, 128 GB di memoria di archiviazione espandibile fino a 512 GB con microSD

Doppia SIM (nano + nano + microSD)

Sistema operativo Android 10

Fotocamera posteriore da 48 MP con doppio flash LED, apertura f/1.8, obiettivo ultra wide da 5 MP 115° con apertura f/2.2, sensore di profondità da 2 MP e macro da 5 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.0

Sensore di impronte digitali

Jack audio da 3,5 mm

Connettività Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS / GLONASS / Beidou, NFC, USB Type-C

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida Quick Charge 4.0

Dimensioni: 164,9 x 75,7 x 9,0 mm; Peso: 203 g

Disponibilità e prezzo di HTC Desire 20+

Lo smartphone HTC Desire 20+ è attualmente disponibile a Taiwan nei colori Twilight Black e Dawn Orange al prezzo di 250 euro circa. Per il momento non abbiamo informazioni in merito alla disponibilità in altri paesi.

