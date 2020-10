Sebbene la maggior parte degli utenti Android preferisca usare Google Chrome per la navigazione sul Web, vari produttori di smartphone sviluppano le proprie soluzioni alternative e tra di esse vi è anche Samsung Internet, che nelle scorse ore ha ricevuto un nuovo importante aggiornamento: stiamo parlando della versione 13.0.1.44.

Ricordiamo che Samsung Internet è uno dei migliori browser per Android, in quanto combina il motore web Chromium con un’interfaccia personalizzabile e un supporto ad un numero limitato di estensioni.

Le novità di Samsung Internet versione 13.0.1.44

Una delle novità di tale release è rappresentata dall’aggiornamento del motore di rendering Chromium interno dalla versione 79 alla versione 83: ciò significa che la maggior parte delle nuove API e correzioni di sicurezza introdotte da Google Chrome 80, 81, 82 e 83 dovrebbero essere presenti.

Ed ancora, con tale release arrivano il supporto a Web Share API Level 2 (che consente alle app Web di inviare file alle applicazioni Android native) ed il supporto per alcune nuove API per estensioni, inclusi webRequest, Proxy, Cookies e History.

Non mancano alcune funzionalità visibili all’utente: l’aggiunta di un segnalibro a una pagina ora mostrerà un pulsante Modifica sul messaggio di conferma, in modo da poter modificare rapidamente il titolo e altri dettagli; sui tablet (o sui telefoni con l’opzione della barra delle schede abilitata) le schede ora hanno una forma più arrotondata; vari elementi dell’interfaccia hanno subito piccole modifiche per adattarsi meglio a One UI 3.0; sono state introdotte alcune nuove impostazioni (come la possibilità di abilitare la modalità ad alto contrasto insieme alla modalità scura e un’opzione per nascondere la barra di stato durante lo scorrimento).

Come scaricare la nuova versione del browser

La versione 13.0.1.44 di Samsung Internet Browser è già in fase di rilascio. I più impazienti possono scaricarla da APK Mirror (seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: