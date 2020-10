Se non siete dei fan sfegatati di Google News potreste non essere particolarmente contenti della decisione di Google di introdurre una scheda dedicata ad essa all’interno di Snapshot, la nuova e sempre più apprezzata schermata di Google Assistant pensata per visualizzare gli eventi imminenti con un’interfaccia curata ed accattivante.

In Snapshot di Google Assistant arriva una nuova scheda

Così come anticipato nei mesi scorsi dal colosso di Mountain View, una nuova scheda di Google News viene visualizzata all’interno di snapshot (appare come espansa per impostazione predefinita, occupando quasi tutto lo spazio verticale sullo schermo, ma è sempre possibile ridurla a icona), nella quale sono presenti alcune miniature di articoli di Google News (dovrebbero essere adattate alle preferenze di ciascun utente), oltre a scorciatoie per aprire l’app o controllare i titoli.

La scheda di Google News mostra 5 delle notizie principali del momento e ciascun articolo presenta un’immagine di copertina di grandi dimensioni, il titolo, la fonte e le informazioni relative alla data di pubblicazione.

Sotto l’elenco delle schede a scorrimento sono presenti anche gli appositi comandi che consentono di aprire immediatamente l’app Google News (nel caso in cui sia installata) per avere ulteriori informazioni.

Purtroppo al momento pare che non tutti gli utenti che visualizzano già questa scheda nuova abbiano la possibilità di rimuoverla, probabilmente perchè il team del colosso di Mountain View sta provando a capire se implementarla a livello generale e, pertanto, chi è stato selezionato deve “subirla” fino a quando il test non sarà terminato.

Ricordiamo che Google Assistant è uno dei servizi più importanti del colosso di Mountain View, uno di quelli attorno ai quali l’azienda ha costruito tutto il proprio ecosistema e, pertanto, è costantemente oggetto di miglioramenti e dell’introduzione di nuove feature, come quella di cui vi abbiamo parlato ieri relativa alla scorciatoia per la creazione di note ed elenchi della spesa.