Continuiamo ad occuparci di OnePlus 8T, il nuovo smartphone lanciato dal produttore cinese nei giorni scorsi con l’obiettivo di conquistare chi è alla ricerca di un telefono di fascia alta senza, tuttavia, trascurare l’aspetto economico (sul mercato arriva con un prezzo di partenza di 599 euro).

Dopo essere stato “torturato” da JerryRigEverything in uno dei suoi classici video test di resistenza, per il nuovo gioiellino di OnePlus è arrivato il momento di essere fatto a pezzi in uno dei suoi primi teardwon.

JerryRigEverything pubblica il teardown di OnePlus 8T

Si tratta di un contenuto che non dovreste farvi scappare se siete curiosi di scoprire come gli ingeneri del produttore cinese siano riusciti a racchiudere tutta la tecnologia vantata da questo smartphone all’interno della sua scocca relativamente compatta.

Ricordiamo che tra le principali feature del telefono troviamo un display Fluid AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 865, 8 GB o 12 GB di RAM, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel, ultra grandangolare da 16 megapixel, macro da 5 megapixel e monocromatico da 2 megapixel), una fotocamera frontale da 16 megapixel, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display e una batteria da 4.500 mAh (suddivisa in due unità da 2.250 mAh ciascuna) che supporta la ricarica rapida cablata a 65 W.

La speciale batteria doppia

Ed è proprio la doppia batteria uno degli aspetti più interessanti (ed insoliti) di questo smartphone, così come ci tiene a ricordare lo stesso JerryRigEverything man mano che procede con le operazioni di disassemblaggio del device:

Pur essendo presente un unico pacco batteria, basta un rapido sguardo per notare come sia composto da due parti ben distinte, con una piega al centro.

Inoltre, pur non avendo una certificazione ufficiale di impermeabilità, il nuovo smartphone di OnePlus può contare su varie misure volte a prevenire possibili danni causati dall’acqua.

OnePlus 8T è pre-ordinabile da subito attraverso il sito ufficiale e sarà in vendita anche su Amazon, con disponibilità effettiva a partire dal 20 ottobre.

