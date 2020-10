A quanto pare l’avventura di Contatti Fidati, soluzione lanciata da Google alla fine del 2016, è giunta al capolinea: il colosso di Mountain View, infatti, nelle scorse ore ha reso noto che nei prossimi mesi il servizio sarà terminato.

Ricordiamo che si tratta di un’applicazione di sicurezza personale pensata per consentire agli utenti di restare in contatto con i propri affetti più cari, permettendo a questi ultimi di mandare una richiesta di posizione per scoprire dove si trova l’interessato (qui trovate anche un nostro approfondimento).

Contatti Fidati viene sostituita da Google Maps

L’idea alla base dell’app è quella di permettere ai vari componenti di una famiglia di essere sempre al corrente sulla posizione dei propri cari (e sullo stato della batteria del loro smartphone) e di essere informati nel caso in cui uno di essi avesse bisogno di aiuto (consente anche di condividere la propria posizione nel caso in cui non ci si dovesse sentire al sicuro o si desiderasse che qualcuno monitori i propri spostamenti).

Pare che la decisione di chiudere il servizio sia stata presa dal colosso di Mountain View per favorire l’analoga funzionalità presente in Google Maps (la differenza fondamentale con i Contatti Fidati è rappresentata dalla funzionalità n virtù della quale, in caso di mancata risposta da parte dell’utente alla richiesta di condivisione della sua posizione, questa viene fornita automaticamente).

La data di chiusura è già decisa

Il giorno di chiusura del servizio è stato fissato in martedì 1 dicembre 2020 e chi ha installato l’app sul proprio smartphone potrà usarla fino a quella data, decorsa la quale il colosso di Mountain View invita gli utenti a sfruttare la feature parallela di Google Maps.

Non c’è da stupirsi più di tanto per la decisione di Google di abbandonare tale applicazione, che oramai da parecchio tempo non riceveva aggiornamenti e che probabilmente non ha ottenuto il successo sperato dal colosso statunitense.

Voi sentirete la sua mancanza?