Google Assistant rappresenta senza dubbio una delle colonne portanti di tutto l’ecosistema creato in questi ultimi anni dal colosso di Mountain View e, pertanto, è anche uno dei suoi servizi tra i tanti offerti ad essere maggiormente oggetto di miglioramenti e attenzioni varie da parte del suo team di sviluppatori.

Una delle feature dell’assistente del colosso statunitense più utilizzate è quella in virtù della quale è possibile con un semplice comando vocale aggiungere un prodotto alla propria lista della spesa (per esempio, “Ehi Google, aggiungi la pasta alla mia lista della spesa”) e questa operazione nelle ultime ore è diventata ancora più semplice per chi desidera digitare invece di dettare il comando vocale grazie ad una nuova scorciatoia.

Google Assistant ha nuove scorciatoie per note e spesa

Stando a quanto rilevato dallo staff di Android Police, infatti, il nuovo sistema per creare promemoria in Snapshot di cui vi abbiamo parlato alcuni giorni fa comprende in realtà anche la possibilità di creare note e liste della spesa (tutte e tre le opzioni vengono visualizzate nel caso in cui l’utente non abbia un provider predefinito impostato nelle impostazioni dell’assistente per “Note ed elenchi”).

Creare nuove note è molto semplice (l’utente può anche visualizzare tutte le sue note), così come aggiungere degli articoli alla propria lista della spesa (la relativa schermata ha dei tasti rapidi per aggiungere elementi, modificare l’elenco o condividerlo).

Chi invece ha scelto un servizio predefinito nella sezione “Note ed elenchi” di Google Assistant (come ad esempio Any.do, AnyList, Bring o Keep), non visualizzerà le scorciatoie per l’aggiunta di una nota o di un articolo per la spesa e potrà sfruttare soltanto quella per la creazione di un promemoria.

Ciò probabilmente avviene a causa di un bug che il team dis viluppatori di Google dovrebbe presto risolvere con un nuovo aggiornamento. Staremo a vedere.