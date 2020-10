L’operatore virtuale ho. Mobile aggiorna la sua app per Android alla versione 1.0.30 e introduce una novità riguardante le ricariche omaggio con l’attivazione della SIM. Scopriamo di che si tratta più da vicino.

Novità versione 1.0.30 app ho. Mobile

L’app ho. Mobile arriva alla versione 1.0.30 e accoglie una novità direttamente legata alla promozione che abbiamo visto durante l’Amazon Prime Day 2020 e che risulta valida fino al 4 gennaio 2021: acquistando uno dei prodotti indicati a questo indirizzo si ha infatti diritto a un codice promozionale di 5 euro sulle offerte ho. Mobile.

Dove inserire questo buono sconto regalato da Amazon allora? In soccorso arriva l’aggiornamento di oggi dell’app, che introduce la possibilità di inserire codici promozionali durante il processo di attivazione della SIM, in modo da ottenere ricariche omaggio corrispondenti. “Sospettiamo” che questa iniziativa Amazon, che ribadiamo essere ancora valida, possa non costituire un evento isolato, ma lo scopriremo solo nei prossimi mesi.

Come aggiornare l’app ho. Mobile

Potete aggiornare l’app ho. Mobile alla versione 1.0.30 direttamente da Google Play Store e Huawei AppGallery, mentre ci sarà da attendere qualche ora (o giorno) per la versione iOS. Non dovete fare altro che seguire il badge qui in basso per il negozio virtuale di Google o questo link per scaricare l’update se disponete di uno smartphone con Huawei Mobile Services.