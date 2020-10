Google Foto ha ottenuto solo di recente un menu di condivisione personalizzato migliorato e ci aspettavamo che presto sarebbe arrivato anche su YouTube. Nelle ultime ore alcuni utenti hanno notato un nuovo menu di condivisione nell’app, ma la funzionalità sembra fare un enorme passo indietro, al punto da far pensare che si tratti di un bug.

Il menu di condivisione corrente, ancora disponibile per la maggior parte degli utenti di YouTube, consente di inviare collegamenti video tramite tutte le app supportate installate sullo smartphone e include anche alcune opzioni, mentre il nuovo menu di condivisione appare spoglio e privo di funzionalità.

Il menu di condivisione di YouTube è inutile

Le opzioni contenute nel nuovo menu di condivisione sembrano variare tra i diversi utenti. Alcune persone vedono solo le opzioni di condivisione generiche come la copia di un link, mentre altre vedono solo alcune delle loro app per la condivisione.

La regressione sembra inoltre manifestarsi in modo casuale in più versioni recenti dell’app YouTube, quindi è probabile che faccia parte di alcuni test lato server, tuttavia risulta difficile pensare che si tratti di un cambiamento introdotto intenzionalmente dal team di sviluppo.

Se incappate nel bizzarro menu di condivisione potete provare a installare una versione precedente di YouTube per vedere se il problema si risolve. La versione 15.40.40 dell’app non sembra essere coinvolta in questo test ed eventualmente potete scaricare il relativo APK da APKMirror.