Sony Xperia 5 II è uno degli smartphone Android top di gamma del 2020 e, nonostante le dimensioni compatte – o per lo meno più gestibili rispetto il trend del mercato -, dispone di tutto quello che un utente si aspetta quando messo di fronte al prezzo di Sony Xperia 5 II.

Fogli di grafite anche per le fotocamere

Fra le caratteristiche tecniche di Sony Xperia 5 II non possiamo non citare il sistema di fotocamere con tre ottiche Zeiss T e un mix di sensori di altissimo livello, con una lente wide da 12 megapixel con apertura f/1.7 ed un angolo di visione da 82 gradi, una lente ultra wide da 12 megapixel f/2.2 con un angolo di visione pari a 124 gradi ed una lente teleobiettivo da 12 megapixel con apertura f/2.4 e zoom ottico 2,9x.

In queste ore un video teardown di Sony Xperia 5 II non solo ci permette di scoprire come gli ingegneri Sony hanno sfruttato gli spazi interni per inserire questo po’ po’ di roba, ma anche le eventuali strategie di dissipazione di calore attuate per veicolare il calore sviluppato lontano da componenti chiave.

Oltre a mostrare il quantitativo di colla utilizzata da Sony per offrire piena sicurezza al contatto con i liquidi, scopriamo che gli ingegneri hanno aggiunto un foglio di grafite a livello del comparto fotografico triplo per facilitare l’allontanamento del calore dalle lenti – Sony ha addirittura aggiunto un foglio di rame dietro lo schermo per trasferire il calore sviluppato.

Queste e tante altre particolarità sono portata all’attenzione dal video teardown sottostante.