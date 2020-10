Samsung sta dimostrando di tenere particolarmente alla personalizzazione continuando ad ampliare Good Lock, da qualche giorno disponibile ufficialmente in Italia insieme a tanti moduli. È il momento di accogliere Keys Cafe, una nuova app facente parte del pacchetto capace di personalizzare interamente la tastiera Samsung, dai temi alla disposizione dei tasti.

Personalizzate completamente la tastiera Samsung con Keys Cafe

Piccola premessa doverosa: il modulo, in inglese, è compatibile anche con le versioni precedenti, ma per poter apprezzare tutte le funzionalità di Keys Cafe è necessario disporre di uno smartphone con One UI 2.5 (che piano piano sta raggiungendo tantissimi modelli in queste settimane, il più recente Samsung Galaxy A71). In sostanza, se avete a bordo una versione precedente (come One UI 2.1) potrete personalizzare i pulsanti e la loro disposizione, ma non modificare a piacimento il tema (che comunque richiede l’installazione anche di Theme Park).

Tornando a Keys Cafe, all’apertura avrete a disposizione tre menu (due se non avete One UI 2.5): il primo permette di personalizzare completamente i pulsanti della tastiera Samsung (anche della sezione simboli) e la loro disposizione, permettendo di aggiungere scorciatoie, emoticon, caratteri speciali e non solo e di scegliere larghezza e altezza di ogni singolo componente; il secondo consente invece di personalizzare il tema della tastiera scegliendo effetti alla pressione e colori di tasti e sfondo.

Previous Next Fullscreen

Il terzo e ultimo menu include invece due minigiochi per la tastiera per aiutarci a migliorare nella velocità e nella precisione di scrittura, purtroppo per ora solo in inglese o coreano: Sentence Practice (solo con One UI 2.5) fornisce brevi frasi da digitare il più rapidamente possibile in modo corretto, mentre Word Rain ci mette alla prova continuando a far “piovere” parole da digitare, e ognuna di quelle non scritte correttamente farà salire il livello dell’acqua.

Previous Next Fullscreen

Potete scaricare gratuitamente Samsung Good Lock e Keys Cafe dal Galaxy Store ai seguenti link:

Leggi anche: recensione Samsung Galaxy S20 FE 5G