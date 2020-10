Quando si parla di mercato mobile Samsung non teme assolutamente rivali, ed un nuovo rapporto pubblicato da Strategy Analytics certifica l’assoluto dominio del mercato relativo agli smartphone 5G in Europa occidentale. Infatti, come sottolinea Ken Hyers, Direttore di Strategy Analytics, “Samsung ha acquisito un’impressionante 88% della quota di mercato di tutti gli smartphone 5G spediti in Europa occidentale durante il primo semestre 2020. Samsung oggi è il chiaro leader del 5G in tutta l’Europa occidentale, grazie a un ampio portafoglio di modelli Android premium come Galaxy S20 5G e A90 5G“.

Samsung è il re del mercato

Quando si parla di device 5G Samsung rappresenta quindi l’unico vero player in grado di dettare legge nel mercato dell’Europa occidentale. Su 10 smartphone 5G venduti nel Vecchio Continente, 9 sono smartphone 5G di Samsung. Tutto questo sottolinea la crescente richiesta di soluzioni mobile 5G sul mercato europeo, che secondo Strategy Analytics ha ormai superato il +4000% rispetto allo scorso anno.

La conquista del mercato 5G è lungi dall’essere vinta e Ville-Petteri Ukonaho, Direttore associato di Strategy Analytics, lo sa bene. Ukonaho sottolinea che “il dominio del 5G di Samsung arriverà presto a conclusione a partire dalla seconda metà del 2020 e durante i mesi finali di quest’anno.” Il motivo è direttamente correlato al lancio degli iPhone 12, i primi iPhone a supportare la connettività 5G, e alla crescente popolarità di soluzioni 5G economiche commercializzate da Xiaomi e OPPO.