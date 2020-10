Jacuzzi, celebre marchio del mondo dell’idromassaggio, annuncia l’integrazione del sistema SmartTub di serie nella dotazione tecnologica delle Spa J-500 e J-400 e come optional in quelle J-300. Grazie all’app e al servizio è possibile avere la Spa nel palmo della mano, controllando da remoto tutte le principali funzionalità con smartphone e tablet Android.

Comunicare con la Spa è più facile con Jacuzzi SmartTub

Jacuzzi SmartTub è un’app per il controllo a distanza di tante funzionalità della Spa: attraverso lo smartphone o il tablet è possibile ad esempio controllare la temperatura dell’acqua, ricevere avvisi di diagnostica o promemoria, stimare i consumi di energia e altro ancora, anche attraverso i comandi vocali. Secondo l’azienda la nuova funzione offre una connessione sicura e stabile, con un setup semplice e privo della necessità di creare credenziali.

SmartTub di Jacuzzi utilizza la comunicazione su base cellulare e richiede una copertura telefonica per poter funzionare. Risulta compatibile non solo con i sistemi operativi mobili più diffusi (Android, iOS e iPadOS), ma anche con Google Assistant, Alexa ed Apple Watch. Il primo anno di piano dati per l’uso del servizio è incluso, ma dal secondo anno sarà necessario stipulare un abbonamento (36 dollari all’anno).

Allora, siete già pronti ad accendere l’idromassaggio?