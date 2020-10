Integrare Google Foto nell’app Fotocamera OnePlus è molto semplice e porta con sé varie comodità. Fra tutte risolve il fastidioso problema che sorge quando viene eliminata una foto appena scattata, che Google spesso e volentieri carica sui server di Foto obbligando l’utente a doverla cancellare una seconda volta; ad esempio.

Google Foto e Fotocamera OnePlus integrate

C’è solo una cosa da fare per integrare Google Foto nel software fotografico degli smartphone OnePlus: disattivare la galleria preinstallata. Basta tenere premuta l’icona relativa e toccare su “Informazioni app” all’apertura del menù popup. Da lì bisogna disabilitare l’app, tutto qua.

Per inciso, non si incorre in alcun rischio perché le foto sono archiviate nella memoria del telefono e, in più, è possibile riattivare la galleria di OnePlus in un secondo momento in caso di ripensamenti.

Comunque, fatto questo nel momento in cui si scatta una foto con l’app Fotocamera OnePlus, toccando l’anteprima dell’immagine in basso a sinistra, l’interfaccia che compare è quella fornita da Google Foto, che prende così il posto della galleria standard.

In questo modo è un attimo trasmettere le foto alla TV o allo smart display, ritoccare un’immagine salvando le modifiche direttamente su Foto, usufruendo dell’interfaccia grafica dell’app di Google con tutte le conseguenze che ne derivano.

Non è detto che questo trucchetto funzioni su qualsiasi smartphone OnePlus. Per questo motivo, fateci sapere nei commenti qui sotto se tutto fila liscio sui vostri.

