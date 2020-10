Facebook sembra stia lavorando ad un nuovo menu superiore tramite cui scegliere diversi filtri per entrare in contatto con i post pubblicati dai propri amici. Infatti, come potete notare dalle immagini nella galleria sottostante, la porzione superiore della UI fa posto a tre nuovi filtri: “Home“,”Favorites” e “Recent“.

Tre filtri per i post pubblicati

Dal tab Favorites è possibile notare un nuovo banner che spiega come sia possibile entrare in contatto con le persone e le proprie pagine preferite senza perdere eventuali nuovi post o aggiornamenti pubblicati. Sullo stesso asse, poi, è possibile notare una piccola icona che permette di entrare all’interno di un pannello delle impostazioni relative ai tre filtri sopracitati.

La novità a cui sta lavorando l’azienda statunitense si concentra quindi ad offrire una nuova modalità per accedere a questi contenuti con alcuni semplici tap.

Il nuovo menu che abbiamo visto per Facebook potrebbe essere legato ad un test A/B indirizzato ad una piccola percentuale di utenti. Non è la prima volta che grandi realtà hi-tech sfruttano queste modalità per testare in prima persona l’esperienza utente, pertanto potrebbe non essere disponibile a tutti. In ogni caso potete vi consigliamo di installare l’ultima versione disponibile di Facebook tramite il badge sottostante del Play Store e scoprire se il menu è disponibile anche per voi.

Grazie a Kimi Paniz per la segnalazione