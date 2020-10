L’Amazon Prime Day 2020 ha visto un vero e proprio boom per le piccole e medie imprese: i partner di vendita hanno superato in tutto 3,5 miliardi di dollari di vendite durante i due giorni, facendo segnare un +60% rispetto allo scorso anno. Siete pronti a scoprire i prodotti più venduti il 13 e il 14 ottobre in Italia e nel mondo?

I migliori risultati di sempre per le piccole e medie imprese su Amazon

L’Amazon Prime Day ha avuto luogo in ben 19 Paesi questa settimana, ed è stato progettato anche per dare supporto alle piccole e medie imprese (come abbiamo visto con la promozione lanciata nei giorni precedenti che ha fruttato 900 milioni di dollari di vendite). Amazon sta investendo 18 miliardi di dollari per supportare le PMI, e queste ultime hanno fatto segnare i due giorni con i migliori risultati di sempre per i partner di vendita: in 19 Paesi sono stati superati i 3,5 miliardi di dollari, con un aumento di quasi il 60% rispetto al 2019.

“La promozione di Amazon “Spendi €10 su una selezione dei prodotti delle PMI e Ricevi €10 da spendere durante il Prime day” in preparazione al Prime Day ci ha supportati in un periodo difficile. Il 2020 è stato infatti un anno a dir poco complesso per molte piccole e medie imprese come la nostra, ma grazie alla promozione di Prime Day le vendite ci hanno permesso di consolidare il fatturato dello scorso anno e anzi di alzare l’asticella di un 20%, in prospettiva, da qui alla fine dell’anno. Non possiamo che essere soddisfatti di questa apertura della stagione festiva!”, ha dichiarato Fabio Marchi, Amministratore di VOVEES SRL di Verona.

Le categorie più popolari per i partner di vendita includono biancheria da letto, accessori wireless, alimentazione e benessere, arti, artigianato, cucito e salute.

I prodotti più venduti in Italia durante l’Amazon Prime Day 2020

Il prodotto più venduto a livello globale è stato Echo Dot, ma anche le aziende che producono dispositivi con integrazione Alexa hanno fatto registrare ottimi risultati: tra i più popolari, ad esempio, le cuffie wireless Bose QuietComfort 35 (serie II) e lo smartwatch Fitbit Versa 2. Quali sono i best seller dei principali Paesi del mondo, Italia compresa? Ecco i prodotti più venduti durante l’Amazon Prime Day 2020:

Italia : FIFA 21 PS4, capsule caffé Borbone Respresso e mascherine FFP2 Jiandi;

: FIFA 21 PS4, capsule caffé Borbone Respresso e mascherine FFP2 Jiandi; Francia: Pannolini Pampers Premium Protection, Spazzolino Elettrico Ricaricabile Braun Oral-B Pro 2 2500, Lego Harry Potter Gufo

Germania e Austria: SanDisk Extreme Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB, Lavazza Caffè Crema Classico e padella Tefal Jamie Oliver Pan

Regno Unito: Shark Scopa elettrica Celebrations Cioccolato, Gadget per Halloween, Oral-B Smart 6 6000N Crossaction spazzolino elettrico.

Spagna: Finish Powerball All in 1 Max detersivo per lavastoviglie, L’Oréal Paris Men Expert – 24H Hydra Energetic crema giorno, cartuccia universale Brita Maxtra

USA: iRobot Roomba Robot Vacuum, Myq Apriporta Smart Wireless & Wifi per Garage, filtro personale per acqua Lifestraw, Aceto Goli Apple Cider con vitamine, e Kids against Maturity: gioco di carte per bambini e famiglie.

Tra i prodotti dei partner di vendita italiani più acquistati dai clienti Amazon Prime troviamo Caffè Pop Capsule E-Mio e Capsule Caffè Yespresso, cuscino per neonati Koala Babycare, Termometro Digitale Farmamed, Crema Modella Ricci venduta da Capello Point e Materasso Memory Foam Matrimoniale venduto da Materassiedoghe.

Un paio di curiosità simpatiche per concludere: pensate che durante il solo primo giorno di Amazon Prime Day (13 ottobre), i clienti italiani hanno acquistato così tanti monopattini Ninebot by Segway da poter percorrere più della distanza tra Roma e Dubai con una ricarica, e hanno acquistato così tante scope elettriche Hoover Freedom senza filo da poter aspirare per più di 600 ore con una ricarica (quella singola è di circa 25 minuti).

E voi cosa avete acquistato durante l’Amazon Prime Day 2020? Fatecelo sapere nel solito box qui di seguito.