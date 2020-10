Google Chromecast con Google TV è il nuovo accessorio per lo streaming che il colosso di Mountain View ha presentato lo scorso 30 settembre. In queste ore diventa disponibile su Google Store l’adattatore Ethernet per Chromecast con Google TV al prezzo di 19,99 euro.

Economico e facile da montare

Sebbene il dongle sia perfettamente in grado di funzionare collegandosi alla rete Wi-Fi di casa (o dell’ufficio), l’adattatore Ethernet è pensato per soddisfare le esigenze di chi ha ad esempio problemi a portare la connessione Wi-Fi in tutte le zone della casa.

Com’è possibile notare dall’immagine soprastante, il design del piccolo accessorio è estremamente minimal e poco appariscente. Di colore bianco, sul fianco presenta una porta Ethernet 10/100 Mbps (il cavo Ethernet non è incluso in confezione, attenzione) e permette di collegare Google Chromecast con Google TV direttamente al router di casa.

Acquista adattatore Ethernet per Chromecast con Google TV

La configurazione è poi estremamente semplice: basta collegare al Chromecast il cavo USB incluso, collegare alla presa un cavo Ethernet collegato al router ed il gioco è fatto.

Se siete interessati ad acquistare l’adattatore Ethernet vi basta un semplice click al link qui sopra, mentre Google Chromecast con Google TV può essere acquistata a questo link dello Store di Google al prezzo di 69,99 euro.