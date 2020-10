In patria Xiaomi ha lanciato numerosi speaker intelligenti, tutti dotati dell’intelligenza artificiale XiaoAI, che però al momento parla esclusivamente il cinese. Le cose stanno per cambiare però, viso che il colosso cinese sarebbe pronto a portare sui mercati europei il suo primo smart speaker.

Lo afferma Winfuture, sito tedesco che consideriamo attendibile, secondo cui il lancio sarebbe imminente in alcuni Paesi europei. In particolare dovrebbe debuttare in Spagna a 52,99 euro e in Portogallo a 59,95 euro, anche se mancano conferme ufficiali.

Lo speaker utilizzerà Google Assistant, l’assistente vocale che da tempo conosciamo per essere ormai ubiquo, dagli smartphone agli schermi intelligenti, dagli speaker agli smartphone. Xiaomi Mi Smart Speaker dovrebbe essere dotato di connettività wireless a 2,4 e 5 GHz per collegarsi a Internet.

La forma è più o meno cilindrica, con una griglia metallica a proteggere lo speaker e la circuiteria interna. Nella parte superiore, in plastica bianca come quella inferiore, trovano posto i comandi touch per la regolazione del volume.

La parte sonora e gestita da uno speaker da 2,5 pollici con una potenza massima di 12 watt combinato a un processore audio Texas Instruments. La gestione di tutte le operazioni è demandata a un chipset AMLogic A113X, con 4 core Cortex-A53, affiancato da 512 MB di RAM.

Per l’acquisizione dei comandi vocali sono presenti due microfoni a lunga distanza in grado di comprendere la voce umana in qualsiasi direzione. Xiaomi Mi Smart Speaker misura 15 centimetri di altezza con un peso di 850 grammi. Al momento non ci sono informazioni ufficiali relative alla data di commercializzazione, ma vista la completezza delle informazioni, immagini incluse, il lancio dovrebbe essere molto prossimo.