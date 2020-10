WINDTRE, Vodafone e CoopVoce svelano alcune novità pensate per accontentare i clienti o per attirare l’attenzione di chi si sta guardando attorno alla ricerca di una offerta economica.

Nuove offerte Giga x Te di WINDTRE

Partendo da WINDTRE, in queste ore l’operatore mobile ha svelato alcune campagne relative al piano Giga x Te per chi è già cliente e per chi è ancora presente all’interno del sistema del vecchio brand Tre. Nello specifico, per oggi 15 ottobre 2020, alcuni clienti potrebbero ricevere SMS relativi a quattro soluzioni Giga x Te, di cui due indicate espressamente agli ex clienti Tre.

40 Giga x Te è la prima offerta che, al prezzo di 6,99 euro al mese, offre 40 GB di traffico. Per i clienti ex Tre è invece disponibile l’offerta 50 Giga x Te al prezzo di 7,99 euro al mese. Salendo leggermente di prezzo, 100 Giga x Te offre 100 GB di traffico dati a 9,99 euro al mese, mentre gli ex clienti Tre possono scegliere 150 Giga x Te che offre 150 GB di traffico a 14,99 euro al mese.

Come già detto, le offerte dovrebbero arrivare tramite SMS in cui il cliente può scegliere di attivarle immediatamente rispondendo ad esso, oppure recandosi in uno dei negozi della propria zona.

Vodafone Internet Unlimited in offerta

L’operatore rosso continua invece a stuzzicare l’attenzione dei clienti mobile per spingerli a valutare l’attivazione di una utenza di rete fissa in convergenza. In questo caso sottolineiamo l’offerta Internet Unlimited in sconto a partire da 16,90 euro al mese a cui è anche possibile aggiungere l’opzione con 150 GB di traffico dati sulla SIM.

Ad oggi sappiamo che Vodafone può proporre una delle seguenti offerte in convergenza:

Internet Unlimited a 16,90 euro al mese con costo di attivazione una tantum pari a 24 euro;

Internet Unlimited a 19,90 o 23,90 euro al mese con costo di attivazione una tantum pari a 24 euro;

Internet Unlimited a 19,90, 21,90 o 23,90 euro al mese con

costo di attivazione una tantum pari a 24 euro.

Tutte le proposte sono ad personam e pertanto potrebbero essere disponibili anche proposte commerciali con pacchetti a prezzi differenti.

Arriva la nuova CoopVoce Easy a 4,50 euro

Oggi, 15 ottobre 2020, CoopVoce ha svelato la nuova versione dell’offerta Easy con il prezzo pari a 4,50 euro al mese. L’offerta dell’operatore MVNO prevede 300 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, 300 SMS verso tutti i numeri e 3 GB di traffico dati su rete 4G. La vecchia offerta, sempre etichettata Easy, offriva lo stesso identico bundle ma al prezzo di 5 euro.

Chi è già cliente o chi non lo è può attivare la nuova versione dell’offerta da oggi fino al prossimo 18 novembre 2020. In questo caso i primi dovranno sostenere un costo di attivazione pari 9 euro, mentre per i secondi non è previsto alcun costo di attivazione.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche