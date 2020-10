In piena estate scoprivamo che OnePlus 8, 8 Pro e OnePlus Nord integravano al loro interno servizi bloatware di Facebook. La notizia, immediatamente criticata da centinaia di utenti sul forum ufficiale OnePlus, ci aveva portato dopo pochi giorni a scoprire un sistema per rimuoverli con qualche linee di codice, di fatto disinnescando (in parte) una caduta di stile da parte dell’azienda cinese.

Addio ai servizi Facebook pre-installati

Come ben sappiamo OnePlus 8T è ufficiale da poche ore e ci si è subito chiesti se anche il nuovo smartphone top di gamma fosse in qualche modo “macchiato” della presenza di questi servizi. La risposta a questa domanda è no e ci viene fornita direttamente dall’azienda che, tramite un portavoce, ha assicurato che i servizi Facebook non sono pre-installati su OnePlus 8T e non lo saranno nemmeno all’interno dei nuovi smartphone in sviluppo.

Purtroppo questo non suona come una conferma definitiva: OnePlus, in futuro, potrebbe nuovamente attivare la partnership con Facebook ed inserire i suoi servizi all’interno degli smartphone, ma per il momento siamo certi che non è un’eventualità attualmente in discussione da parte del team di sviluppo.

Si tratta evidentemente di un bel passo in avanti fatto da OnePlus che non può che rendere felice l’intera userbase, anche se gli utenti su OnePlus 8/8 Pro e OnePlus Nord dovranno continuare a convivere con i servizi Facebook.