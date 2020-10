Dopo mesi di indiscrezioni ed anticipazioni varie, finalmente ieri il team di OnePlus ha presentato ufficialmente l’attesissimo OnePlus 8T e, così come spesso avviene in occasione del lancio di un nuovo smartphone molto “chiacchierato”, il device è già finito nelle mani di JerryRigEverything.

Così come previsto, il nuovo smartphone di OnePlus mette a disposizione degli utenti diverse delle chicche che il produttore cinese è in grado di offrire al momento, da un display OLED con refresh rate a 120 Hz alle memorie con tecnologia UFS 3.1, dal supporto alla ricarica rapida a 65 W a all’interfaccia OxygenOS 11 basata su Android 11, il tutto ad un prezzo più contenuto rispetto a quanto previsto.

Ricordiamo che tra le principali feature dello smartphone ci sono un display Fluid AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 865, 8 GB o 12 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata, il supporto alla connettività 5G, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel, ultra grandangolare da 16 megapixel, macro da 5 megapixel e monocromatico da 2 megapixel), una batteria da 4.500 mAh.

OnePlus 8T messo a dura prova da JerryRigEverything

Come detto sopra, il nuovo gioiellino di OnePlus è già finito nelle mani di JerryRigEverything, che non ha perso tempo per pubblicare uno dei suoi celebri video di resistenza (o tortura).

Il tester nota che il display si graffia a un livello di Mohs 6 (a quello successivo le scanalature si fanno profonde), la scocca e i pulsanti sono in metallo mentre la griglia dell’altoparlante è in plastica, lo slot per la SIM è sigillato contro l’acqua e il lettore di impronte digitali a volte non è preciso (anche se potrebbe trattarsi di un problema relativo allo specifico modello testato).

Se siete curiosi di scoprire come OnePlus 8T se la sia cavata, non dovete fare altro che guardare il seguente video:

