Il comparto imaging è uno tra gli aspetti degli smartphone che negli ultimi anni sono maggiormente migliorati, tanto che sono numerosi gli utenti mobile che hanno messo da parte la propria fotocamera digitale ed il nuovo sensore di OmniVision ne è l’ennesima conferma.

Uno dei principali limiti delle fotocamere montate sugli attuali smartphone è rappresentato dagli scatti in condizioni di luce difficili, in quanto si tratta della classica situazione in cui emergono i limiti fisici dei piccoli sensori montati sui telefoni e che spesso non possono essere superati nemmeno attraverso i sempre più complessi ed efficaci algoritmi elaborati dai vari produttori.

OmniVision ha un nuovo sensore per gli scatti notturni

Il nuovo sensore annunciato da OmniVision nelle scorse ore è pensato proprio per tali occasioni: si caratterizza, infatti, per una risoluzione da 64 megapixel ed è capace di catturare pixel con dimensioni da 1,0 micron, forte della tecnologia PureCel Plus-S e della capacità di offrire la possibilità di scatti con frame rate veloce, molto utile nell’acquisizione di immagini in movimento (è il primo sensore di questo tipo al mondo).

Il nuovo sensore da 64 megapixel di OmniVision con pixel da 1 micron si va ad affiancare agli altri due già lanciati dall’azienda nella prima metà del 2020 (64MP OV64B con pixel da 0,7 micron e 64MP OV64C con pixel da 0,8 micron) e nei progetti del produttore dovrebbe aiutarlo a migliorare la sua attuale quota di mercato (intorno al 9%), con la speranza di garantirgli la seconda posizione nel settore dei sensori di immagine per smartphone.

Tra le altre sue feature troviamo la possibilità di scattare a 16 megapixel con la tecnica del pixel binning (combinando quattro pixel in uno con dimensioni finali di 2 micron per pixel, l’ideale per le foto catturate in condizioni di luce difficili), la possibilità di scattare foto con zoom digitale 2x a 16 megapixel senza rumore nell’immagine finale e la possibilità di registrare video con risoluzione 8K a 30 fps o 4K a 120 fps.

Il nuovo sensore sarà in produzione entro la fine di quest’anno ed esordirà sugli smartphone all’inizio del 2021.