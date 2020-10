Photoshop Camera è un’app che fa ampio uso dell’IA per stilizzare le foto in base a ciò che è in grado di rilevare nello scenario. L’ultimo aggiornamento alla versione 1.1 continua su questa strada, tuttavia introduce anche alcune delle funzionalità più tradizionali, come il passaggio da una fotocamera all’altra e la possibilità di impostare un timer per gli scatti.

Ecco le novità per l’app Photoshop Camera

L’aggiornamento alla versione 1.1 introduce nell’app Photoshop Camera la possibilità di passare da un sensore della fotocamera a un altro, anche se pare che al momento non sia possibile farlo sugli smartphone delle serie Google Pixel 4 o Pixel 5.

Un’altra novità riguarda l’aggiunta di un timer per gli scatti nel menu a tre punti in alto al centro dell’interfaccia della fotocamera, il quale offre le tre opzioni tipiche: nessun conto alla rovescia, 3 secondi e 10 secondi.

Infine, questo update include miglioramenti delle prestazioni standard e correzioni di bug e introduce alcune nuove lingue, inoltre ottimizza la funzionalità Sensei che permetterà all’IA dell’app fotocamera di Adobe di interpretare un numero ancora maggiore di dettagli nella scena.

Come aggiornare l’app Adobe Photoshop Camera

Per installare o aggiornare l’app Adobe Photoshop Camera sui dispositivi supportati potete utilizzare il badge che trovate a seguire, oppure scaricare il relativo APK da APKMirror.