Huawei ha rilasciato il primo poster ufficiale della serie Huawei Mate 40 in vista dell’annuncio del top di gamma e vari device previsto per il 22 ottobre. Il poster rivela uno smartphone per la maggior parte oscurato dalla sua ombra, tuttavia è possibile intravedere il design del modulo fotocamera posteriore.

Huawei Mate 40 sfoggerà il modulo della fotocamera ottagonale

La silhouette della fotocamera posteriore suggerisce che la gamma Huawei Mate 40 presenterà un inedito alloggiamento ottagonale, tuttavia il poster rivela anche un bilanciere del volume e un pulsante di accensione di colore arancione.

Sembra che anche gli altri dispositivi della gamma come Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ e Mate 40 RS Porsche Design potrebbero adottare lo stesso design della fotocamera posteriore, ma non è chiaro quante fotocamere saranno disponibili su Mate 40 Vanilla, tuttavia dei rumor indicano che il Mate 40 Pro potrebbe sfoggiare un comparto con cinque obiettivi. Si parla anche, grazie all’immagine leaked sottostante, di 6 sensori fotografici posteriori.

È interessante notare che questo design posteriore della gamma Huawei Mate 40 sembra corrispondere a un brevetto di design pubblicato dal CNIPA (China National Intellectual Property Administration) a settembre, in base al quale Let’Go Digital ha realizzato i rendering sottostanti.

Il brevetto di design mostra uno smartphone dotato di un display edge-to-edge con una fotocamera selfie sotto lo schermo e di un modulo fotocamera posteriore ottagonale che ospita cinque fotocamere, tuttavia le indiscrezioni riportano che è improbabile che la serie Huawei Mate 40 adotterà una fotocamera selfie sotto il display, ma piuttosto uno schermo con bordi curvi con un design a doppio foro. Huawei Mate 40 potrebbe arrivare in 5 colori, compreso uno inedito.

