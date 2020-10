Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G possono contare su una versione rinnovata di Google Registratore, la popolare soluzione studiata dal colosso di Mountain View per consentire agli utenti di disporre di uno strumento di registrazione vocale completo e molto smart.

Sono diverse le novità introdotte dal team di sviluppatori di Google Registratore con la versione 2.0, come Smart Scrolling (ossia la feature che evidenzia le parole chiave importanti in una trascrizione accanto alla barra di scorrimento), la funzione Audio Editing (consente di modificare la registrazione vocale modificando la trascrizione) e Video Clips (permette di generare una clip video utilizzando la registrazione audio).

Google Registratore presto sarà ancora più smart

A quanto pare, le novità non sono finite qui: infatti, il team di sviluppatori si starebbe preparando ad implementare l’integrazione con Google Account, una feature non di poco conto se si considera che grazie ad essa sarà possibile per gli utenti salvare automaticamente le proprie registrazioni su Google Drive.

Se allo stato attuale per eseguire il backup dei propri file audio o di trascrizione è necessario esportarli localmente o caricarli manualmente su Google Drive, una volta che l’integrazione con l’account Google sarà attiva, Google Registratore eseguirà automaticamente il backup e il ripristino (verranno salvati sul proprio Google Drive e verranno conteggiati nello spazio di archiviazione).

Ecco alcuni screenshot che ci mostrano tale novità in funzione su un Google Pixel 5:

Previous Next Fullscreen

Così come avviene su Google Foto, gli utenti avranno anche la possibilità di eseguire il backup delle registrazioni solo quando sono connessi ad una rete Wi-Fi e, aspetto ancora più interessante, se per caso dovessero perdere le registrazioni sul dispositivo, sarà loro possibile scaricarle di nuovo dal backup di Google Drive (al momento non è possibile ripristinarle dopo averle cancellate o avere disinstallato l’app).

Purtroppo non vi sono informazioni su quando Google preveda di mettere questa funzione a disposizione di tutti gli utenti. Staremo a vedere.