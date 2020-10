Nelle scorse ore il team di Another Widget ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per questa popolare applicazione Android, portandola così alla versione 2.0.14 e introducendo qualche novità.

Novità Another Widget 2.0.14

Basta dare un rapido sguardo al changelog ufficiale per rendersi conto che sono diversi i bug che sono stati risolti con questa nuova release dell’applicazione, anche se non ci troviamo di fronte alla “rivoluzione” introdotta lo scorso maggio.

New weather providers manager.

New weather providers:

Weatherbit.io

Weatherapi.com

Weather.gov (US) Powered by National Weather Services

YR.no/Met.no Powered by Meteorological Institute

New font manager.

Multiple bugfixes.

In particolare, tra le novità introdotte troviamo le solite correzioni di bug, dei miglioramenti vari, un nuovo manager per modificare il font e, soprattutto, tanti nuovi fornitori per le previsioni meteo, che si aggiungono all’unico disponibile in precedenza.

Come scaricare Another Widget

Potete scaricare la versione 2.0.14 di Another Widget per Android da APK Mirror o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: è sufficiente un clic per essere rimandati alla pagina di download.