Vi è mai capitato di scovare un bug su WhatsApp e volerlo comunicare al team di sviluppo? Una nuova build di WhatsApp beta ci svela che il team di sviluppo sta lavorando proprio a questa feature: scopriamone il funzionamento.

Novità aggiornamento WhatsApp Beta 2.20.202.7

Per rendere ancora più semplice la comunicazione di bug di WhatsApp, le future versioni dell’applicazione più utilizzata di instant messaging integreranno il supporto in-app. Il suo funzionamento è piuttosto semplice e lineare: in caso di problemi con l’app, ogni utente potrà entrare personalmente in contatto con il team di sviluppo tramite una nuova sezione disponibile all’interno delle impostazioni dell’applicazione.

Infatti, com’è possibile notare dall’immagine soprastante, l’utente può contattare gli sviluppatori tramite un comodo pannello dove scrivere del testo per spiegare meglio il problema e, volendo, aggiungere anche alcuni dettagli aggiuntivi come ad esempio le informazioni sul dispositivo e i log dell’applicazione – attenzione: il contenuto delle chat (testi, foto, video, messaggi audio, eccetera) non sono presenti nel log.

Non appena il team di sviluppo risponderà al messaggio inviato, verrà automaticamente creata una nuova chat etichettata come WhatsApp Support in cui sarà possibile chattare con l’assistenza tecnica. Una volta risolto il problema o quando non sarà più necessario rilasciare ulteriori comunicazioni, il bug verrà etichettato come “risolto”.

Come aggiornare WhatsApp Beta

La funzione relativa a questa build di WhatsApp beta si trova ancora in fase di sviluppo, malgrado lo screenshot soprastante possa far credere il contrario. Non è ancora noto quando verrà ufficialmente rilasciata, ma è inevitabile che occorrerà del tempo prima che il team di sviluppo affini tutte le feature del caso per offrire agli utenti un canale privilegiato per chattare con il supporto.

La versione 2.20.202.7 di WhatsApp beta è immediatamente disponibile tramite il Play Store per chi è iscritto al canale beta, oppure può essere installata tramite l’apposito APK disponibile a questo link di APK Mirror.