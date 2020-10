Samsung Galaxy Fold, prima declinazione di dispositivo pieghevole, non è mai riuscito a convincere in tutto e per tutto, ma l’azienda sudcoreana dimostra di crederci ancora e di essere intenzionata a supportarlo: così è stato annunciato che le nuove funzionalità di Galaxy Z Fold2 arriveranno su Galaxy Fold.

Quali funzioni di Galaxy Z Fold2 arriveranno su Galaxy Fold?

Dalle funzioni di produttività migliorate a nuovi opzioni per le fotocamera, l’ultimo aggiornamento – di cui non si conosce la data di rilascio – promette di portare il Galaxy Fold a un livello superiore. Verrà infatti aggiunta la funzione App Pair, che consente di avviare, dal pannello laterale, fino a tre delle proprie app preferite insieme nel layout dello schermo diviso, a cui si aggiungono talune interessanti opzioni per il comparto fotografico, e in particolare l’inquadratura automatica, che, a seconda del numero di persone davanti alla fotocamera, ingrandisce o riduce in automatico lo zoom per garantire la fotocamera catturi tutto, e la doppia anteprima, che mostra un’anteprima dell’immagine sia sul display anteriore sia sul display interno. A queste novità se ne aggiungono altre che miglioreranno tanto l’esperienza di chi ha scelto Galaxy Fold.

Si badi bene che oggi Samsung si è limitata ad annunciare che le suddette funzionalità arriveranno anche su Galaxy Fold, ma nulla ha detto su quali saranno i tempi per l’avvio del roll out. Ci aspettiamo però che l’aggiornamento possa arrivare in Europa a stretto giro, già entro le prime settimane di novembre.

