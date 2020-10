Con il rilascio ufficiale da parte di Google di Android 11, tutti i principali produttori di smartphone hanno dato il via ai lavori per portare la nuova versione del sistema operativo del robottino verde sui propri device e tra questi vi è anche Realme, che ha già da tempo iniziato a testare Realme UI 2.0.

La nuova interfaccia personalizzata del produttore asiatico a settembre è stata al centro di un programma di test preliminare con 100 fortunati possessori di Realme X50, ai quali è stata offerta la possibilità di provarla in anteprima.

Nelle scorse ore, attraverso un apposito evento online, il produttore ha rilasciato ufficialmente Realme UI 2.0, mettendo in evidenza quanto la nuova versione della sua interfaccia basata su Android 11 si caratterizzi per importanti aggiornamenti che riguardano il design, la fluidità e la sicurezza.

Le novità di Realme UI 2.0

La libertà di personalizzazione è fondamentale per il produttore e la sua nuova UI consente agli utenti di modificare i caratteri delle icone, impostare una visualizzazione personalizzata dello schermo e modificare tanti elementi, così da avere un aspetto esclusivo.

Tra le novità introdotte dal team di sviluppatori vi è anche una modalità scura multi-livello: durante il giorno, gli utenti possono usare la modalità forte per garantire che l’immagine sia chiara e nitida mentre di notte possono scegliere quella media o quella leggera, in modo da evitare un contrasto eccessivo che potrebbe causare fastidio agli occhi.

Tra le altre novità vi sono una maggiore fluidità (+32% a dire del produttore), il motore di animazione Quantum (dovrebbe garantire miglioramenti per quanto riguarda gli effetti, lo scorrimento di elenchi e le operazioni di uso frequente), un sistema di sicurezza avanzato per le chiamate per evitare tentativi di frode e fastidi.

I primi modelli a ricevere l’update saranno Realme X50 Pro, Realme X7 Pro e Realme X2 Pro ed il produttore ha dato il via ai test interni con i primi utenti. Nelle prossime settimane ne sapremo di più.