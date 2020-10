Nonostante tutte le attenzioni dei fan OnePlus fossero rivolte a OnePlus 8T, il nuovo top di gamma presentato poco fa dalla compagnia cinese, c’è stato spazio anche per un altro paio di novità, oltre alle nuove cuffie OnePlus Buds Z.

Arrivano infatti una nuova colorazione per OnePlus Nord, il medio gamma che ha riscosso un ottimo successo, e un power bank, il primo realizzato dal brand e disponibile in un paio di colorazioni.

OnePlus Nord era stato lanciato nelle colorazioni Blue Marble e Gray Onyx, alle quali si affianca da oggi anche una terza variante. Si chiama Gray Ash, con finitura opaca e disponibile sul mercato a partire da domani, nella sola versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Ovviamente non cambiano in alcuno modo né le specifiche tecniche né il prezzo di vendita (499 euro), entrambi invariati.

Arriva invece in India, almeno per il momento, il primo Power bank targato OnePlus, con una batteria interna da 10.000 mAh e una potenza in uscita di 18 watt. Ovviamente il power bank è in grado di adattare la potenza in uscita al dispositivo connesso, per evitare di danneggiarlo con una corrente eccessiva.

Nella confezione di vendita è incluso un cavo 2 in 1 microUSB/USB Type-C, così da poterlo utilizzare con un’ampia varietà di smartphone e accessori, senza dover acquistare un cavo dedicato. Sono due le colorazioni disponibili, nera e verde, con un prezzo (in India) di 1.299 rupie, poco più di 16 euro al cambio attuale.

Non ci sono al momento informazioni relative alla possibilità che il power bank arrivi anche sui mercati occidentali, ma è probabile che OnePlus decida di commercializzarlo globalmente, vista l’ampia base di utenti e appassionati su cui può contare.

