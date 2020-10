Come spesso avviene quando viene presentato uno smartphone molto atteso, nel giro di poche ore (o, al massimo, di qualche giorno), in Rete vengono pubblicati i suoi sfondi ufficiali, così da consentire a tutti gli utenti mobile di sfruttarli per personalizzare i propri device e di certo iPhone 12 non fa eccezione.

iPhone 12 si è fatto in quattro

Dopo mesi di indiscrezioni, finalmente ieri sera Apple ha svelato la nuova generazione del melafonino, che potrà contare su ben quattro modelli: il colosso di Cupertino, infatti, ha pensato ad una versione “base” e ad una “mini” per chi è alla ricerca di un telefono compatto (o, comunque, di dimensioni accettabili) e a due varianti “Pro” e “Pro Max” per chi non ha timore a spingersi più in là con le misure.

Così come ogni anno, anche nel 2020 la nuova generazione del melafonino porta con sé una serie di nuovi sfondi che confermano ancora una volta, qualora ce ne fosse stato il bisogno, che il team di Apple ci tiene a curare ogni più piccolo particolare dal punto di vista grafico.

E se l’annosa diatriba tra quale sistema operativo sia migliore tra Android (e le sue infinite possibilità di personalizzazione) o iOS (con la sua interfaccia veloce ed affidabile) probabilmente non si chiuderà mai, c’è da riconoscere che gli sfondi di iPhone 12 sono davvero belli.

Gli sfondi di iPhone 12 da scaricare

Ed eccoli questi wallpaper di cui vi stiamo parlando, estratti direttamente da iOS 14.1. Iniziamo dai primi cinque nella versione light:

Questi, invece, sono i medesimi sfondi nella versione dark:

Su iOS 14.1 (e quindi su iPhone 12) questi sono sfondi live ma sfortunatamente non esiste un modo per condividere le versioni in modalità live che possano poi essere sfruttate su qualsiasi device.

Avete già scelto quale tra questi sfondi sarà quello che personalizzerà il vostro smartphone?