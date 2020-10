Il team di Google è sempre al lavoro per introdurre nuove feature ai vari servizi offerti dal colosso statunitense agli utenti e tra le ultime novità vi sono quelle che riguardano l’applicazione Google Registratore e il client web di YouTube.

Google Registratore si aggiorna con una grande novità

In occasione dell’evento di lancio di Google Pixel 5, il colosso di Mountain View ha anche annunciato alcune interessanti novità per tante delle app del suo ecosistema, inclusa una che riguarda l’app Registratore: ci riferiamo alla possibilità di utilizzare le trascrizioni per modificare il file audio, selezionando per esempio una frase da tagliare o da salvare come clip.

Si tratta di una funzionalità molto interessante, ancora di più se si considera che tutte le operazioni avvengono sul dispositivo, con la massima garanzia per quanto riguarda la sicurezza sia dei dati personali che delle stesse registrazioni.

Ebbene, tale update è in fase di rilascio ma gli utenti più impazienti possono scaricare il file APK e installarlo manualmente.

Una volta installata la nuova versione, gli utenti vedranno un’icona a forma di forbice in alto durante la revisione dei clip e toccandola verranno portati all’interfaccia di modifica, nella quale potranno selezionare una regione e scegliere di ritagliarla o rimuoverla dalla registrazione.

Google Registratore è disponibile su APK Mirror o sul Google Play Store:

Il client Web di YouTube migliora il supporto al tema

C’è anche un’interessante novità che riguarda il client Web di YouTube, che supporta la modalità scura ormai da diversi anni (è stata introdotta nel 2017).

Fino a questo momento, tuttavia, è stato necessario attivarla o disattivarla manualmente, operazione non difficile ma senza dubbio scomoda.

Dato che sempre più browser Web hanno introdotto negli ultimi mesi il supporto nativo alla modalità scura, il team di YouTube ha deciso di offrire agli utenti la possibilità di abbinare il tema della piattaforma di condivisione dei video a quello del browser, l’ideale nel caso in cui quest’ultimo dovesse seguire un’attivazione della modalità scura ad orario.

L’impostazione del tema di YouTube per l’interfaccia web (accessibile dal menu delle Impostazioni) è stata leggermente modificata per sostituire l’interruttore a levetta con tre opzioni: a Tema chiaro e Tema scuro, infatti, si è aggiunta Utilizza tema del dispositivo, che corrisponderà a quello del browser.

Molto comodo, non trovate?