Se siete soliti sfruttare Google Discover su Google Pixel Launcher per restare sempre aggiornati sulle ultime news più importanti da leggere, avrete certamente notato che, ad oggi, la porzione superiore della UI è caratterizzata dalla presenza del box di ricerca e subito di fianco il tasto Aggiormamenti e l’avatar del proprio account Google.

Addio al box di ricerca Google su Discover

I colleghi di Smartdroid hanno notato un leggero cambio della UI che vede la rimozione di un elemento evidentemente giudicato ridondante: il box di ricerca di Google. Infatti, com’è possibile notare dall’immagine sottostante in riferimento alla vecchia e alla nuova versione della UI, è possibile notare come la rimozione del box di ricerca metta maggiormente in risalto le notizie più hot da leggere.

Non è chiaro se questa novità di Google Discover su Google Pixel Launcher verrà estesa a tutti i dispositivi supportati o se si tratta di un test A/B attualmente live per un numero ristretto di utenti, di sicuro c’è che al momento non è disponibile per i dispositivi presenti in redazione, pertanto è probabile che sia una modifica rilegata ad alcuni paesi esteri come ad esempio la Germania (come si può facilmente notare dagli screenshot soprastanti).