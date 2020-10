Qualche ora fa vi abbiamo mostrato le tante novità di Facebook Messenger, a partire dalla nuova icona, la nuova interfaccia e la possibilità di utilizzare reazioni personalizzate ai messaggi scambiati su Facebook Messenger al posto delle classiche (e poche) emoji. Se siete curiosi di scoprire come attivare le reazioni personalizzate su Facebook Messenger da subito, senza attendere i tempi di Facebook, e non avete timore di scrivere un piccolo script, non perdete tempo e piazzatevi davanti al vostro computer.

Come attivare le reazioni personalizzate

Per prima cosa è necessario avere a portata di mano il proprio computer, Google Chrome (va bene anche Firefox) e l’estensione TamperMonkey. Dopo aver installato l’estensione (i link li trovate in calce alla news), è necessario cliccare sull’icona nell’angolo in alto a destra del vostro browser web.

Da questo piccolo pannello dovete cliccare sulla voce “Create a new script…” e aggiungere il codice che trovate su questa pagina di XDA – vi basta fare un semplice copia e incolla dell’intero script.

A questo punto cliccate in alto su File > Save e ricaricate la pagina web di Facebook Messenger sul vostro computer. Fate attenzione ad utilizzare l’emoji standard per il cuore e non quella di colore viola. Se avete seguito il tutto alla lettera, dovreste trovarvi questo pannello dopo aver provato ad aggiungere una reazione su Messenger.

Digitando “2” dovreste notare la presenza della rispettiva emoji a forma di clown a livello del messaggio scambiato su Facebook Messenger. A questo punto non vi resta altro che riavviare Facebook Messenger anche sul vostro smartphone e trovare anche lì la giusta reazione personalizzata sul messaggio ricevuto.

Ecco qui: questo è tutto quello che bisogna fare per attivare le reazioni personalizzate su Facebook Messenger. TamperMonkey può essere scaricato gratuitamente ai seguenti link:

TamperMonkey per Google Chrome | TamperMonkey per Firefox

Fateci sapere nei commenti se siete riusciti ad attivare le reazioni personalizzate su Facebook Messenger.