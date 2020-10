Lo scorso settembre ci siamo meravigliati quando ASUS aveva rilasciato la prima beta di Android 11 per ASUS ZenFone 6 di fatto mettendo da parte i modelli più recenti, ma ecco che in queste ore l’azienda si fa perdonare rilasciando la beta 1 di Android 11 per ASUS ZenFone 7 Pro.

Al via la prima beta di Android 11

L’aggiornamento in questione arriva con la build 30.04.31.30 dal peso di poco superiore a 1 GB, ed è al momento indirizzata unicamente agli utenti che si erano registrati al programma di beta testing dell’ultima major release di Android. Le novità integrate all’interno della prima beta di Android 11 fanno riferimento a tutto ciò che ormai conosciamo del nuovo OS di Google, come ad esempio il supporto alle Bubbles, la nuova interfaccia grafica per molte applicazioni proprietarie, il nuovo design dei quick settings, il nuovo menu di accensione e tanto altro.

Non essendo disponibile un link per il download della beta 1 di Android 11 per ASUS ZenFone 7 Pro, è chiaro che l’intento dell’azienda è quello di circoscrivere la fase di prova della build per un numero ristretto di utenti. Purtroppo non abbiamo informazioni circa le tempistiche di arrivo della versione finale di Android 11 per la serie ASUS ZenFone 7, ma state certi che ve lo faremo sapere non appena verrà rilasciata.

