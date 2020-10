Dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, il Bonus PC e Internet 2020 è arrivato anche da WINDTRE: infatti l’operatore telefonico ha comunicato ufficialmente – vedi pagina ufficiale – l’adesione al bonus da 500 euro che sarà possibile richiedere in tutti i negozi.

Come richiedere il bonus da 500 euro in negozi WINDTRE

Per richiedere il Bonus PC Internet 2020 da 500 euro, non bisogna fare altro compilare, al momento della sottoscrizione del contratto presso uno dei nostri negozi WINDTRE, un’autocertificazione in cui si dichiara di avere un ISEE inferiore a 20.000 euro (calcolabile presso gli enti a ciò proposti). Il bonus è disponibile per chi attiva un nuovo contratto Super Fibra in FTTH o Internet a Casa 100 o 200 in FTTC ovvero in caso di passaggio dall’offerta Internet 20-ADSL all’offerta in FTTC o FTTH: viene così riconosciuto un contributo massimo di 500 euro – e sotto forma di sconto – sul prezzo di vendita dei canoni di connessione a Internet per un periodo di almeno 12 mesi e per la fornitura dei relativi PC, notebook o tablet.

Vi ricordiamo che il bonus PC Internet 2020 da 500 euro deve essere richiesto agli operatori di telecomunicazioni entro il 1 ottobre 2021, ma l’alta richiesta e i fondi limitati faranno sì che a essere soddisfatte saranno solo le domande che perverranno quanto prima possibile.