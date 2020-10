Dopo lunghi mesi di discussione e di incertezze, l’AGCM ha oggi chiuso finalmente il procedimento contro Vodafone in merito al concorso a premi Happy & Win che si è tenuto nel periodo compreso tra il 26 settembre e il 28 ottobre 2019: l’Autorità ha ritenuto sufficiente l’impegno dell’operatore a rimborsare i clienti che abbiano subito delle scorrettezze.

Decisione AGCM su Vodafone Happy & Win

L’Antitrust italiano aveva sostenuto che Vodafone non avesse ben chiarito – almeno in un primo momento – i termini di svolgimento del concorso Happy & Win, lasciando così i suoi clienti poco consci del fatto che potevano partecipare solo una volta gratuitamente e ogni altra giocata richiedeva una nuova attivazione di Happy 10 Giga al costo di 0,99 euro. Così Vodafone avrebbe lasciato intendere – proseguiva l’AGCM – che nello stesso giorno di attivazione dell’offerta Happy 10 Giga fosse possibile partecipare al concorso con un limite massimo di 10 partecipazioni, senza precisare che per fare questo occorreva dunque attivare ogni volta Happy 10 Giga.

Di fronte a un regolamento che non forniva una completa e corretta informazione ai consumatori, l’AGCM ha aperto, a seguito delle segnalazioni, un fascicolo sulla posizione di Vodafone per accertare le eventuali responsabilità del gestore. Ebbene, oggi l’Autorità ha tuttavia chiuso il procedimento, ritenendo soddisfacenti gli impegni assunti da Vodafone, in particolare l’apertura di una procedura di rimborsi per i clienti che hanno partecipato a Happy & Win (ed. 2019) per più volte, quindi per più addebiti, in una medesima giornata.

Come ottenere un rimborso da Vodafone

Ma come fare per ottenere un rimborso? Vodafone si è impegnata a creare, entro un paio di settimane, un’apposita sezione “Concorsi” sull’app MyVodafone e selezionando “Happy & Win” sarà possibile richiedere un rimborso in-app, così poi da essere contattati entro 72 ore e vedere riconosciuto direttamente dall’operatore in chiamata l’importo a titolo di rimborso.