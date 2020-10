Sony è stata tra i primi produttori a credere in Android TV e implementare nativamente l’OS di Google in taluni suoi modelli: non stupisce che oggi abbia annunciato – e per il momento solo in America latina – il rilascio dell’aggiornamento ad Android TV 9 per i modelli 2016-2019.

Android TV 9 disponibile per i modelli 2016-2019

L’aggiornamento ad Android TV 9 per i modelli Sony 2016-2019 comprende, oltre a miglioramenti derivanti dalla nuova versione dell’OS, un rinnovato menù delle impostazioni, il supporto per la riproduzione di video in HEVC a 100/120 fps tramite USB e la riorganizzazione delle applicazioni Video, Album e Music che ora vengono combinate all’interno dell’app Media Player. Ecco l’elenco di tutti i modelli di smart TV che si aggiorneranno ad Android TV 9 nelle prossime settimane (NdR, i modelli europei usano sigle leggermente diverse e non sempre combaciano perfettamente con quelli americani).

Sony Android TV LCD

XBR-65X755D

XBR-55X705D

XBR-49X705D

XBR-49X805E

XBR-55X805E

XBR-65X855E

XBR-75X855E

XBR-55X905E

XBR-65X905E

XBR-75X945E

XBR-60X835F

XBR-70X835F

XBR-75X855F

XBR-85X855F

XBR-65X856F

XBR-55X905F

XBR-65X905F

KD-49X755F

KD-55X755F

KD-65X755F

XBR-49X805G

XBR-55X805G

XBR-65X805G

XBR-75X805G

Sony Android TV OLED

KD-55A1E

KD-65A1E

KD-55A8F

KD-65A8F

KD-55A8G

KD-65A8G

Per assicurarvi di ricevere in modo automatico l’aggiornamento è consigliabile impostare la funzione Automatic software download dalle impostazioni della Android TV; in alternativa, sarà comunque possibile scaricare l’update dal sito ufficiale Sony e installarlo sulla TV tramite supporto USB.