OnePlus non ha in programma il lancio del solo attesissimo OnePlus 8T, in quanto tra i device che il produttore cinese si prepara a fare esordire sul mercato vi è anche un power bank, che tra i propri rivali troverà pure Xiaomi Mi Power Bank 3 Pocket Edition.

Del power bank di OnePlus ci ha parlato nelle scorse ore Ishan Agarwal: il leaker, infatti, ha pubblicato su Twitter una presunta immagine del device, accompagnata da quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche.

Il nuovo power bank di OnePlus dovrebbe arrivare sul mercato in due colorazioni, una nera (con particolare finitura e il logo Never Settle) e una verde e dovrebbe poter contare su una capacità di 10.000 mAh, tre porte (una USB Type-C e due USB Type-A), il supporto alla ricarica rapida fino a 18 W ed un prezzo che in India potrebbe essere compreso tra 1.200 e 1.400 rupie (circa 15 euro).

Appuntamento all’evento di domani per scoprire se sarà effettivamente lanciato e se arriverà anche in Europa.

Xiaomi Mi Power Bank 3 Pocket Edition esordisce in Cina

Tra i rivali del nuovo device di OnePlus vi sarà anche lo Xiaomi Mi Power Bank 3 Pocket Edition (dovrebbe trattarsi dello stesso device del quale vi abbiamo già parlato nei giorni scorsi chiamandolo Ultra Compact).

Xiaomi Mi Power Bank 3 Pocket Edition è ora in pre-ordine in Cina (su Jingdong), ove sarà disponibile a partire dal 20 ottobre a 99 yuan (pari, al cambio, a circa 12 euro), ben meno costoso della versione “originale” (249 yuan, pari a circa 31 euro).

Tra le sue principali feature vi sono una capacità di 10.000 mAh, porte USB Type-A e Type-C, la capacità di ricaricare fino ad una velocità di 22,5 W, un tasto che consente di accedere alla modalità di ricarica a bassa corrente (ideale per auricolari Bluetooth o smartband), almeno due colorazioni (bianca e nera).

Restiamo in attesa di scoprire se e quando questo power bank di Xiaomi arriverà anche nel Vecchio Continente.

