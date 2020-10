Nel corso degli anni OnePlus si è costruita una buona reputazione in tema di aggiornamenti software, per questo motivo la notizia di oggi lascia un po’ di amaro in bocca: tutta la serie OnePlus 7, vale a dire OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro, non riceverà l’update ad Android 11 prima del 2021.

La spiacevole notizia arriva direttamente dal forum ufficiale del produttore cinese. Nel thread dedicato al rilascio della nuova versione del robottino verde con annessa OxygenOS 11 per gli attuali top di gamma OnePlus 8 e 8 Pro, un utente ha chiesto delucidazioni in merito all’aggiornamento per gli altri modelli del brand, come ad esempio il validissimo OnePlus 7T Pro.

Come si evince dallo screenshot riportato qui sotto, è arrivata la pronta risposta di un moderatore, il quale ha sottolineato come questa prima fase di aggiornamento riguardi esclusivamente la serie OnePlus 8, mentre invece per la serie OnePlus 7 se ne riparlerà solo nel 2021.

Al momento mancano purtroppo dettagli più precisi sulla finestra temporale di rilascio di questo atteso update, insomma non ha neppure senso fare ipotesi.

Lo scorso anno, il produttore cinese era stato estremamente tempestivo, rendendo disponibile Android 10 per la serie precedente, ovvero OnePlus 6, già nel mese di novembre. Quell’update, tuttavia, era stato tutt’altro che felice, tanto che a febbraio OnePlus lo stava ancora sistemando.

Insomma, se da una parte i possessori OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro storceranno sicuramente il naso per questi mesi di attesa, potranno verosimilmente consolarsi con un aggiornamento meno raffazzonato e privo di problemi di funzionamento.

Qualche altro utente ha provato a chiedere informazioni anche sulle tempistiche dell’update per il best buy OnePlus Nord, ma al momento non sono arrivate risposte sul punto.

Possedete uno degli smartphone OnePlus della serie 7? Diteci la vostra su questo ritardo nel box dei commenti.

