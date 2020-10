Il 22 ottobre sarà un giorno estremamente importante per Huawei. Giovedì prossimo avremo modo di assistere al lancio ufficiale della gamma Huawei Mate 40, così come i tanti dispositivi secondari che faranno da contorno ai nuovi top di gamma come ad esempio le cuffie Huawei FreeBuds Studio.

Prestazioni da vero top di gamma

In queste ore un benchmark AnTuTu focalizza la nostra attenzione su uno dei terminali della nuova serie, ovvero Huawei Mate 40 Pro. Atteso come il dispositivo di punta fra i tre previsti, lo smartphone è apparso su AnTuTu e abbiamo modo di valutare in anticipo le prestazioni del processore Kirin 9000.

Huawei Mate 40 Pro, indicato sull’app con il nome in codice NOH-NX9, svela che il suo processore ha raggiunto un punteggio complessivo pari a 693.605, di poco superiore a quello visto qualche ora fa per il SoC Exynos 1080 atteso su Samsung Galaxy A72 e altri smartphone Vivo.

Il processore Kirin 9000 è caratterizzato da quattro core Cortex-A77 e quattro core Cortex-A55; invece come GPU trova posto la Mali-G78. Queste specifiche dovrebbero permette a Huawei Mate 40 Pro di guidare la classifica degli smartphone Android più prestanti, almeno fino a quando non scopriremo dal vivo le prestazioni di Qualcomm Snapdragon 875 e del processore Exynos 2100 atteso sui top di gamma Samsung in arrivo nei prossimi mesi.