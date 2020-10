L’Amazon Prime Day 2020 è finalmente arrivato e, mentre ve lo stiamo raccontando in tempo reale segnalandovi tutte le migliori offerte disponibili, c’è un’altra interessante promozione da prendere in considerazione, che coinvolge le offerte dell’operatore virtuale ho. Mobile.

Amazon e ho. Mobile: dettagli della promozione e prodotti compatibili

Attiva dal 11 ottobre 2020, questa promozione che vede insieme Amazon e ho. Mobile rimarrà valida fino al 4 gennaio 2021. Il titolo della promo recita testualmente “Risparmia 5€ sulle offerte ho. Mobile”.

Tutti i clienti che acquisteranno, nel periodo indicato, uno dei prodotti rientranti nella selezione, avranno diritto ad ottenere un codice promozionale di 5€ sulle offerte ho. Mobile. Ottenere il codice promozionale è semplice: basta aggiungere al carrello un articolo cliccando su ”Aggiungi al carrello” o “Prenota” e poi su “Vai al carrello”: la promozione verrà applicata automaticamente.

Il codice in questione è valido su tutte le offerte ho. Mobile, ma solo per le attivazioni online e può essere utilizzato entro un massimo di 90 giorni dalla ricezione tramite email. La ricarica omaggio di 5€ verrà erogata al termine del processo di attivazione della SIM ho., non è trasferibile nè convertibile in denaro.

Vediamo adesso alcuni dei prodotti compatibili con la promozione (afferenti alle categorie smartphone e networking):

Maggiori dettagli e tutti gli altri prodotti compatibili sono disponibili sulla pagina ufficiale della promozione a questo link.