L’Amazon Prime Day 2020 è finalmente arrivato: ebbene sì, anche quest’anno, nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria e il rinvio dell’appuntamento estivo, torna il consueto evento tanto amato dai cercatori di offerte. Si tratta di un’iniziativa speciale dedicata a tutti i clienti con abbonamento Prime attivo che propone tantissime offerte sui prodotti di elettronica e non solo: le promozioni partono oggi, 13 ottobre 2020, e continueranno fino alla mezzanotte di domani, 14 ottobre.

Come in altre iniziative simili da parte di Amazon, le offerte si dividono principalmente in due: troviamo quelle disponibili per 48 ore, ossia per tutta la durata del Prime Day (13-14 ottobre o fino a esaurimento scorte) e quelle disponibili solo in un giorno specifico. A queste si aggiungeranno alcune altre offerte lampo e offerte WOW, per le quali vi invitiamo a continuare a seguirci e a tenere d’occhio il nostro canale Telegram Prezzi.tech.

Migliori offerte Android Amazon Prime Day 2020, 13 ottobre 2020

Visto che la quantità di offerte disponibili durante l’Amazon Prime Day 2020 potrebbe “sopraffarvi”, abbiamo deciso di fare una bella raccolta delle migliori offerte su smartphone e tablet Android: tutti i prodotti qui in basso sono stati accuratamente selezionati e sono accompagnati dal prezzo in offerta e dal link per l’acquisto su Amazon.

Andiamo dunque a scoprire le migliori offerte su smartphone e tablet Android di questo Amazon Prime Day 2020.

Migliori offerte smartphone Android (13 – 14 ottobre, valide 48 ore)

Migliori offerte tablet Android (13 – 14 ottobre, valide 48 ore)

Queste dunque le migliori offerte su smartphone e tablet Android dell'Amazon Prime Day 2020 di oggi, 13 ottobre 2020. L'iniziativa non è ovviamente ancora finita e ci aspettano tanti altri sconti sia nella giornata di oggi sia in quella di domani, 14 ottobre: continuate a seguirci perché non mancheremo di segnalarvi le proposte più interessanti di Amazon delle prossime ore, anche attraverso i live blog giornalieri.

